Байер - Унион 08 Января прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
08 января 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Унион, которое состоится 08 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Унион
Берлин
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Урс Фишер
История личных встреч
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 1
|15.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|1 : 0
|04.03.2020
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 1
|15.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|2 : 3
|21.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|2 : 0
|24.10.2017
|Кубок Германии
|2-й раунд
|4 : 1