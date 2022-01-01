РБ Лейпциг - Майнц 08 Января прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
08 января 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Майнц, которое состоится 08 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Майнц
Майнц
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Бо Свенссон
История личных встреч
|15.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 0
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|3 : 2
|20.09.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|3 : 1
|24.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|0 : 5
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|8 : 0
|03.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 3
|16.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|4 : 1
|29.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 0
|09.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 2
|05.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|2 : 3