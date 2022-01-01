Хоффенхайм - Аугсбург 08 Января прямая трансляция
Стадион: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
08 января 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Аугсбург, которое состоится 08 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Некар-Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Маркус Вайнцирль
История личных встреч
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|0 : 4
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|2 : 1
|07.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|3 : 1
|17.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|1 : 3
|13.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 4
|07.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|0 : 4
|10.11.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|2 : 1
|03.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|0 : 2
|14.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 2
|20.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|0 : 0