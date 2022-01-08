Ланс - Ренн 08 Января прямая трансляция
Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
08 января 2022, суббота. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Ренн, которое состоится 08 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Феликс Болар (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Ренн
Ренн
Главные тренеры
|Франк Эз
|Бруно Женезио
История личных встреч
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 1
|06.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|0 : 0
|05.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 2
|28.02.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|0 : 1
|04.10.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 0
|26.02.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|2 : 0
|17.10.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|0 : 0
|16.01.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
|29.08.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 2
|23.03.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|3 : 1