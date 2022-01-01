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Эшторил - Порту 08 Января прямая трансляция

Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 5500
08 января 2022, суббота. 21:00 МСК. Португалия - Примейра, 17-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Эшторил Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Порту, которое состоится 08 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Порту
Порту
Главные тренеры
Португалия Бруну Мигел Ногейра Пинейру
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
21.02.2018 Португалия - Примейра Тур 18 Эшторил1 : 3Порту
09.08.2017 Португалия - Примейра Тур 1 Порту4 : 0Эшторил
28.01.2017 Португалия - Примейра Тур 19 Эшторил1 : 2Порту
20.08.2016 Португалия - Примейра Тур 2 Порту1 : 0Эшторил
30.01.2016 Португалия - Примейра Тур 20 Эшторил1 : 3Порту
29.08.2015 Португалия - Примейра Тур 3 Порту2 : 0Эшторил
06.04.2015 Португалия - Примейра Тур 27 Порту5 : 0Эшторил
09.11.2014 Португалия - Примейра Тур 10 Эшторил2 : 2Порту
23.02.2014 Португалия - Примейра Тур 20 Порту0 : 1Эшторил
22.09.2013 Португалия - Примейра Тур 5 Эшторил2 : 2Порту

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