Эшторил - Порту 08 Января прямая трансляция
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 5500
08 января 2022, суббота. 21:00 МСК. Португалия - Примейра, 17-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Порту, которое состоится 08 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Порту
Порту
Главные тренеры
|Бруну Мигел Ногейра Пинейру
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|21.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|1 : 3
|09.08.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|4 : 0
|28.01.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|1 : 2
|20.08.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|1 : 0
|30.01.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|1 : 3
|29.08.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|2 : 0
|06.04.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|5 : 0
|09.11.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|2 : 2
|23.02.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|0 : 1
|22.09.2013
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|2 : 2