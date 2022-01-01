Сент-Луис Блюз - Вашингтон Кэпиталз 08 Января прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
08 января 2022, суббота. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 08 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
|Крэйг Берюбе
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|03.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|15.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|04.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|03.04.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|07.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|20.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|24.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|10.04.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|27.03.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|01.02.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4