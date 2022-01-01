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Сент-Луис Блюз - Вашингтон Кэпиталз 08 Января прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
08 января 2022, суббота. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз Вашингтон Кэпиталз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 08 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
КанадаКрэйг Берюбе
СШАПитер Лавиолетт
История личных встреч
03.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 ОТВашингтон Кэпиталз
15.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4Сент-Луис Блюз
04.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 2Вашингтон Кэпиталз
03.04.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 4Вашингтон Кэпиталз
07.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 ОТСент-Луис Блюз
20.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 7Вашингтон Кэпиталз
24.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3Сент-Луис Блюз
10.04.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 5Вашингтон Кэпиталз
27.03.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз0 : 4Сент-Луис Блюз
01.02.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4Сент-Луис Блюз

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