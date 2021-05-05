Бруклин Нетс - Милуоки Бакс прямая трансляция 08.01.2022
Стадион: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США), вместимость: 18103
08 января 2022, суббота. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бруклин Нетс - Милуоки Бакс, которое состоится 08 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс
Милуоки
Главные тренеры
|Стив Нэш
|Майк Буденхольцер
История личных встреч
|20.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 104
|20.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|111 : 115
|18.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|104 : 89
|16.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|114 : 108
|13.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|107 : 96
|11.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|86 : 83
|08.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|125 : 86
|06.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|115 : 107
|05.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 118
|02.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 114