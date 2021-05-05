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Бруклин Нетс - Милуоки Бакс прямая трансляция 08.01.2022

Стадион: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США), вместимость: 18103
08 января 2022, суббота. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Бруклин Нетс Милуоки Бакс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бруклин Нетс - Милуоки Бакс, которое состоится 08 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс
Милуоки
Главные тренеры
КанадаСтив Нэш
СШАМайк Буденхольцер
История личных встреч
20.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс127 : 104Бруклин Нетс
20.06.2021 НБА - плей-офф 1/2 финала - Восток Бруклин Нетс111 : 115Милуоки Бакс
18.06.2021 НБА - плей-офф 1/2 финала - Восток Милуоки Бакс104 : 89Бруклин Нетс
16.06.2021 НБА - плей-офф 1/2 финала - Восток Бруклин Нетс114 : 108Милуоки Бакс
13.06.2021 НБА - плей-офф 1/2 финала - Восток Милуоки Бакс107 : 96Бруклин Нетс
11.06.2021 НБА - плей-офф 1/2 финала - Восток Милуоки Бакс86 : 83Бруклин Нетс
08.06.2021 НБА - плей-офф 1/2 финала - Восток Бруклин Нетс125 : 86Милуоки Бакс
06.06.2021 НБА - плей-офф 1/2 финала - Восток Бруклин Нетс115 : 107Милуоки Бакс
05.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс124 : 118Бруклин Нетс
02.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс117 : 114Бруклин Нетс

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