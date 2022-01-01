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Торонто Рэпторс - Юта Джаз прямая трансляция 08.01.2022

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
08 января 2022, суббота. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Торонто Рэпторс Юта Джаз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Юта Джаз, которое состоится 08 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Главные тренеры
СШАНик Нёрс
СШАКуин Снайдер
История личных встреч
19.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз119 : 103Торонто Рэпторс
02.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз106 : 102Торонто Рэпторс
20.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс112 : 115Юта Джаз
10.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз92 : 101Торонто Рэпторс
02.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс130 : 110Юта Джаз
02.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс122 : 116Юта Джаз
06.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз111 : 124Торонто Рэпторс
27.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс93 : 97Юта Джаз
04.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз100 : 109Торонто Рэпторс
06.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс101 : 93Юта Джаз

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