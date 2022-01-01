Торонто Рэпторс - Юта Джаз прямая трансляция 08.01.2022
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
08 января 2022, суббота. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Юта Джаз, которое состоится 08 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Главные тренеры
|Ник Нёрс
|Куин Снайдер
История личных встреч
|19.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 103
|02.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 102
|20.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 115
|10.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 101
|02.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 110
|02.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 116
|06.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 124
|27.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|93 : 97
|04.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 109
|06.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 93