Хьюстон Рокетс - Даллас Маверикс прямая трансляция 08.01.2022
Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
08 января 2022, суббота. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Даллас Маверикс, которое состоится 08 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс
Даллас
Главные тренеры
|Стивен Сайлас
|Джейсон Кидд
История личных встреч
|27.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 106
|08.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 93
|24.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 133
|05.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 113
|01.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|149 : 153
|01.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 121
|24.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 137
|11.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|93 : 94
|12.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 104
|09.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 104