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Хьюстон Рокетс - Даллас Маверикс прямая трансляция 08.01.2022

Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
08 января 2022, суббота. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Хьюстон Рокетс Даллас Маверикс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Даллас Маверикс, которое состоится 08 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс
Даллас
Главные тренеры
СШАСтивен Сайлас
СШАДжейсон Кидд
История личных встреч
27.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс116 : 106Хьюстон Рокетс
08.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс102 : 93Даллас Маверикс
24.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс108 : 133Хьюстон Рокетс
05.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс100 : 113Даллас Маверикс
01.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс149 : 153Хьюстон Рокетс
01.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс128 : 121Даллас Маверикс
24.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс123 : 137Даллас Маверикс
11.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс93 : 94Хьюстон Рокетс
12.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс120 : 104Даллас Маверикс
09.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс107 : 104Хьюстон Рокетс

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