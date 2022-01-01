Онлайн трансляции
Пятница 07 января

21:30  ru Санта-Клара - Спортинг 22:30  ru Бавария - Боруссия М 23:00  ru Суиндон Таун - Манчестер Сити 23:00  ru Бордо - Марсель
Суббота 08 января

03:00  ru Каролина - Калгари 03:00  ru Филадельфияx - Сан-Антонио 03:30  ru Бруклин - Милуоки 03:30  ru Торонто - Юта
04:00  ru Сент-Луис - Вашингтон 04:00  ru Хьюстон - Даллас 04:00  ru Чикаго - Вашингтон 04:00  ru Оклахома - Миннесота
05:00  ru Денвер - Сакраменто 06:00  ru Портленд - Кливленд 06:00  ru Лейкерс - Атланта 14:15  ru Биатлон
15:45  ru Миллуолл - Кристал Пэлас 16:00  ru Леванте - Мальорка 16:45  ru Биатлон 17:30  ru Фрайбург - Арминия
17:30  ru Байер - Унион 17:30  ru Гройтер Фюрт - Штутгарт 17:30  ru РБ Лейпциг - Майнц 17:30  ru Хоффенхайм - Аугсбург
18:00  ru Лестер Сити - Уотфорд 18:15  ru Реал Сосьедад - Сельта 19:00  ru Лилль - Лорьян 20:30  ru Гранада - Барселона
20:30  ru Челси - Честерфилд 20:30  ru Халл Сити - Эвертон 20:30  ru Айнтрахт Ф - Боруссия Д 21:00  ru Эшторил - Порту
22:00  ru Даллас - Питтсбург 23:00  ru Реал Мадрид - Валенсия 23:00  ru Ланс - Ренн 23:30  ru Клипперс - Мемфис
Свернуть список

Лос-Анджелес Клипперс - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 08.01.2022

Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
08 января 2022, суббота. 23:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Клипперс Мемфис Гриззлиз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Клипперс - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 08 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Главные тренеры
СШАТайрон Лю
СШАТейлор Дженкинс
История личных встреч
19.11.2021НБА - регулярный чемпионатМемфис Гриззлиз120 : 108Лос-Анджелес Клипперс
24.10.2021НБА - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Клипперс114 : 120Мемфис Гриззлиз
22.04.2021НБА - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Клипперс117 : 105Мемфис Гриззлиз
27.02.2021НБА - регулярный чемпионатМемфис Гриззлиз99 : 119Лос-Анджелес Клипперс
26.02.2021НБА - регулярный чемпионатМемфис Гриззлиз122 : 94Лос-Анджелес Клипперс
25.02.2020НБА - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Клипперс124 : 97Мемфис Гриззлиз
04.01.2020НБА - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Клипперс114 : 140Мемфис Гриззлиз
28.11.2019НБА - регулярный чемпионатМемфис Гриззлиз119 : 121Лос-Анджелес Клипперс
01.04.2019НБА - регулярный чемпионатЛос-Анджелес Клипперс113 : 96Мемфис Гриззлиз
23.02.2019НБА - регулярный чемпионатМемфис Гриззлиз106 : 112Лос-Анджелес Клипперс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close