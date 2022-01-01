Лос-Анджелес Клипперс - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 08.01.2022
Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
08 января 2022, суббота. 23:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Клипперс - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 08 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Главные тренеры
|Тайрон Лю
|Тейлор Дженкинс
История личных встреч
|19.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 108
|24.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 120
|22.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 105
|27.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 119
|26.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 94
|25.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 97
|04.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 140
|28.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 121
|01.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 96
|23.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 112