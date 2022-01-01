Оклахома-Сити Тандер - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 08.01.2022
Стадион: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США), вместимость: 18203
08 января 2022, суббота. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оклахома-Сити Тандер - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 08 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Главные тренеры
|Марк Дэйгнолт
История личных встреч
|06.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 90
|23.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 112
|07.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 118
|06.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 106
|26.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 113
|14.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 117
|07.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|139 : 127
|07.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 132
|06.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 120
|09.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 119