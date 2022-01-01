Алавес - Атлетик Б 09 Января прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
09 января 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Испания - Примера, 20-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Атлетик Б, которое состоится 09 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|01.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 0
|10.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 0
|04.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 0
|23.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 1
|22.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 0
|27.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 1
|17.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 0
|12.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 37
|3 : 1
|07.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 18
|2 : 0
|07.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 0