Вильярреал - Атлетико М 09 Января прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
09 января 2022, воскресенье. 23:00 МСК. Испания - Примера, 20-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Атлетико М, которое состоится 09 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Диего Симеоне
История личных встреч
|29.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 2
|28.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 2
|03.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 0
|23.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 25
|3 : 1
|06.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 0
|24.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 0
|20.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
|18.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 29
|2 : 1
|28.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 1
|25.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 1