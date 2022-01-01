Ливерпуль - Шрусбери Таун 09 Января прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
09 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Кубок Англии, 1/32 финала
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Шрусбери Таун, которое состоится 09 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Шрусбери Таун
Шрусбери
Главные тренеры
|Стив Коттерилл
История личных встреч
|04.02.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала, переигровки
|1 : 0
|26.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 2