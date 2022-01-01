Бохум - Вольфсбург 09 Января прямая трансляция
Стадион: Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 29448
09 января 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Германия - Бундеслига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Вольфсбург, которое состоится 09 Января 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
|Томас Райс
|Флориан Кофельдт
История личных встреч
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 0
|06.03.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|4 : 1
|03.10.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 1
|07.02.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|2 : 0
|24.08.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 2
|15.04.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|0 : 1
|04.11.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|5 : 3
|17.03.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|3 : 1
|28.10.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|0 : 1