Эмполи - Сассуоло 09 Января прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
09 января 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Италия - Серия А, 21-й тур
Главный судья: Мануэль Вольпи (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Сассуоло, которое состоится 09 Января 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
|Аурелио Андреацолли
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|31.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 2
|17.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 24
|3 : 0
|21.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 5
|3 : 1
|30.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 3
|04.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 15
|3 : 0
|21.02.2016
|Италия - Серия А
|Тур 26
|3 : 2
|04.10.2015
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 0
|22.03.2015
|Италия - Серия А
|Тур 28
|3 : 1
|28.10.2014
|Италия - Серия А
|Тур 9
|3 : 1