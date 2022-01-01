Удинезе - Аталанта 09 Января прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
09 января 2022, воскресенье. 18:30 МСК. Италия - Серия А, 21-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Аталанта, которое состоится 09 Января 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
|Габриэле Чоффи
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 29
|3 : 2
|20.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 1
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 3
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 9
|7 : 1
|29.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 34
|2 : 0
|09.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 3
|31.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 0
|29.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 1
|07.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 1