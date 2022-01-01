Наполи - Сампдория 09 Января прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
09 января 2022, воскресенье. 18:30 МСК. Италия - Серия А, 21-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Сампдория, которое состоится 09 Января 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|23.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 5
|0 : 4
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 30
|0 : 2
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 1
|03.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 22
|2 : 4
|14.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 0
|02.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 22
|3 : 0
|02.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 3
|3 : 0
|13.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 37
|0 : 2
|23.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 18
|3 : 2
|28.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 4