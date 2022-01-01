Дженоа - Специя 09 Января прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
09 января 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Италия - Серия А, 21-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Специя, которое состоится 09 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Специя
Специя
Главные тренеры
|Андрей Николаевич Шевченко
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|26.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 1
|24.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 33
|2 : 0
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 2