Интер М - Лацио 09 Января прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
09 января 2022, воскресенье. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 21-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Лацио, которое состоится 09 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Лацио
Рим
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|16.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 1
|14.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 22
|3 : 1
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 1
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 1
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 0
|31.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 29
|0 : 1
|31.01.2019
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 4
|29.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 10
|0 : 3
|20.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 3
|30.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 19
|0 : 0