Верона - Салернитана 09 Января прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
09 января 2022, воскресенье. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 21-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Салернитана, которое состоится 09 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Стефано Колантуоно
История личных встреч
|22.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 2
|22.02.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 25
|1 : 0
|29.09.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 6
|1 : 0
|29.01.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 23
|2 : 0
|04.09.2016
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 2
|1 : 1