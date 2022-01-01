Кардифф Сити - Престон Норт Энд 09 Января прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
09 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Кубок Англии, 1/32 финала
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 09 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
|Стив Морисон
История личных встреч
|20.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 18
|1 : 2
|20.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|4 : 0
|18.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|0 : 1
|27.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 39
|1 : 3
|21.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|0 : 0
|29.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 25
|0 : 1
|12.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|3 : 0
|31.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|2 : 0
|13.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|3 : 0
|27.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|2 : 1