Филадельфия Флайерз - Сан-Хосе Шаркс 09 Января прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
09 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 09 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
|Майк Йео (и.о.)
|Боб Бугнер
История личных встреч
|31.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|26.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|29.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|04.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|10.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 8
|29.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|05.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|11.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|31.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|31.12.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2