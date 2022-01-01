Лос-Анджелес Кингз - Детройт Ред Уингз 09 Января прямая трансляция
Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
09 января 2022, воскресенье. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 09 Января 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Джефф Блэшилл
История личных встреч
|16.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|15.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|11.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|08.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|16.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|29.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|16.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|12.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|21.11.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2