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Сент-Луис Блюз - Даллас Старз 09 Января прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
09 января 2022, воскресенье. 22:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз Даллас Старз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Даллас Старз, которое состоится 09 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
КанадаКрэйг Берюбе
КанадаРик Боунесс
История личных встреч
18.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз4 : 1Даллас Старз
15.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз1 : 4Сент-Луис Блюз
21.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз4 : 1Сент-Луис Блюз
06.10.2021НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиДаллас Старз3 : 1 БСент-Луис Блюз
28.09.2021НХЛ - предсезонные матчиНХЛ - предсезонные матчиСент-Луис Блюз2 : 1 БДаллас Старз
09.08.2020НХЛ - плей-оффПосев 1/4 финала - Запад. Тур 3Сент-Луис Блюз1 : 2 БДаллас Старз
01.03.2020НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз4 : 3 БДаллас Старз
22.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз1 : 5Сент-Луис Блюз
09.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатСент-Луис Блюз2 : 3 ОТДаллас Старз
30.11.2019НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз1 : 3Сент-Луис Блюз

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