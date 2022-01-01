Сент-Луис Блюз - Даллас Старз 09 Января прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
09 января 2022, воскресенье. 22:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Даллас Старз, которое состоится 09 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
|Крэйг Берюбе
|Рик Боунесс
История личных встреч
|18.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|21.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1 Б
|28.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1 Б
|09.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|Посев 1/4 финала - Запад. Тур 3
|1 : 2 Б
|01.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|22.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|09.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|30.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3