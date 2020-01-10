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Эспаньол - Эльче 10 Января прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
10 января 2022, понедельник. 23:00 МСК. Испания - Примера, 20-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Эспаньол Эльче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Эльче, которое состоится 10 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Эльче
Эльче
Главные тренеры
Испания Висенте Перис Морено
Испания Франсиско Родригес
История личных встреч
23.10.2021 Испания - Примера Тур 10 Эльче2 : 2Эспаньол
06.04.2015 Испания - Примера Тур 29 Эспаньол1 : 1Эльче
02.11.2014 Испания - Примера Тур 10 Эльче2 : 1Эспаньол
09.03.2014 Испания - Примера Тур 27 Эспаньол3 : 1Эльче
05.10.2013 Испания - Примера Тур 8 Эльче2 : 1Эспаньол

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