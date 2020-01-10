Эспаньол - Эльче 10 Января прямая трансляция
Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
10 января 2022, понедельник. 23:00 МСК. Испания - Примера, 20-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Эльче, которое состоится 10 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Эльче
Эльче
Главные тренеры
|Висенте Перис Морено
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|23.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 2
|06.04.2015
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 1
|02.11.2014
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 1
|09.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 27
|3 : 1
|05.10.2013
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 1