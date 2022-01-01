Гвинея - Малави 10 Января прямая трансляция
Стадион: Бафусам (Бафусам, Камерун), вместимость: 20000
10 января 2022, понедельник. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа B. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гвинея - Малави, которое состоится 10 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Бафусам (Бафусам, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гвинея
Малави
Главные тренеры
|Каба Диавара
История личных встреч
|05.09.2009
|ЧМ-2010 - Африка
|Группа E. Тур 4
|2 : 1
|21.06.2009
|ЧМ-2010 - Африка
|Группа E. Тур 3
|2 : 1