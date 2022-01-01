Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингз 10 Января прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
10 января 2022, понедельник. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингз, которое состоится 10 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
|Даллас Икинс
|Джефф Блэшилл
История личных встреч
|13.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|09.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|16.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|09.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|17.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|14.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|05.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|18.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|24.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|11.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2