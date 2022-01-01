Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардс прямая трансляция 10.01.2022
Стадион: Эмвей-центр (Орландо, США), вместимость: 19298
10 января 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардс, которое состоится 10 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эмвей-центр (Орландо, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Орландо Мэджик
Орландо
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
История личных встреч
|14.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 104
|08.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 131
|28.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 120
|27.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 130
|09.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 89
|02.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 122
|04.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 127
|18.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 121
|14.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 90
|26.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 95