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Кальяри - Болонья 11 Января прямая трансляция

Стадион: Сардиния Арена (Кальяри, Италия), вместимость: 16233
11 января 2022, вторник. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 21-й тур
Главный судья: Давиде Герзини (Генуя, Италия);
Кальяри Болонья

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Болонья, которое состоится 11 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сардиния Арена (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Болонья
Болонья
Главные тренеры
Италия Вальтер Маццарри
Сербия Синиша Михайлович
История личных встреч
01.11.2021 Италия - Серия А Тур 11 Болонья2 : 0Кальяри
03.03.2021 Италия - Серия А Тур 25 Кальяри1 : 0Болонья
31.10.2020 Италия - Серия А Тур 6 Болонья3 : 2Кальяри
01.07.2020 Италия - Серия А Тур 29 Болонья1 : 1Кальяри
30.10.2019 Италия - Серия А Тур 10 Кальяри3 : 2Болонья
10.03.2019 Италия - Серия А Тур 27 Болонья2 : 0Кальяри
06.10.2018 Италия - Серия А Тур 8 Кальяри2 : 0Болонья
22.04.2018 Италия - Серия А Тур 34 Кальяри0 : 0Болонья
03.12.2017 Италия - Серия А Тур 15 Болонья1 : 1Кальяри
29.01.2017 Италия - Серия А Тур 22 Кальяри1 : 1Болонья

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