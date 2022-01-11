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Алжир - Сьерра-Леоне 11 Января прямая трансляция

Стадион: Дуала (Дуала, Камерун), вместимость: 50000
11 января 2022, вторник. 16:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа E. 1-й тур
Главный судья: Ахмад Хиралаль (Маврикий);
Алжир Сьерра-Леоне

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алжир - Сьерра-Леоне, которое состоится 11 Января 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Дуала (Дуала, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алжир
Сьерра-Леоне
Главные тренеры
АлжирДжамель Бельмади
Сьерра-ЛеонеДжон Кейстер

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