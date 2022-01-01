Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс прямая трансляция 11.01.2022
Стадион: Мода-центр (Портленд, США), вместимость: 20630
11 января 2022, вторник. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс, которое состоится 11 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мода-центр (Портленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Стив Нэш
История личных встреч
|01.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 128
|24.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 116
|14.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|133 : 134
|09.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 119
|26.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|148 : 144 ОТ
|22.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 113
|24.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 127
|11.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 101
|05.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 116
|20.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 129