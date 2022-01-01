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Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс прямая трансляция 11.01.2022

Стадион: Мода-центр (Портленд, США), вместимость: 20630
11 января 2022, вторник. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Портленд Трэйл Блэйзерс Бруклин Нетс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс, которое состоится 11 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мода-центр (Портленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Главные тренеры
КанадаСтив Нэш
История личных встреч
01.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс109 : 128Портленд Трэйл Блэйзерс
24.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс112 : 116Бруклин Нетс
14.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс133 : 134Портленд Трэйл Блэйзерс
09.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс115 : 119Бруклин Нетс
26.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс148 : 144 ОТБруклин Нетс
22.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс99 : 113Портленд Трэйл Блэйзерс
24.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс125 : 127Портленд Трэйл Блэйзерс
11.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс97 : 101Бруклин Нетс
05.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс130 : 116Бруклин Нетс
20.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс109 : 129Портленд Трэйл Блэйзерс

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