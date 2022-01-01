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Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 12 Января прямая трансляция

Стадион: Дуала (Дуала, Камерун), вместимость: 50000
12 января 2022, среда. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа E. 1-й тур
Главный судья: Редуан Джийед (Марокко);
Экваториальная Гвинея Кот-д'Ивуар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар, которое состоится 12 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Дуала (Дуала, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар
Главные тренеры
Экваториальная Гвинея Хуан Миха Бикого Обианг
Франция Патрис Бомель
История личных встреч
29.03.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Кот-д'Ивуар1 : 1Экваториальная Гвинея
04.02.2012 Кубок африканских наций 1/4 финала Кот-д'Ивуар3 : 0Экваториальная Гвинея

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