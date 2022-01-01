Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 12 Января прямая трансляция
Стадион: Дуала (Дуала, Камерун), вместимость: 50000
12 января 2022, среда. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа E. 1-й тур
Главный судья: Редуан Джийед (Марокко);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар, которое состоится 12 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Дуала (Дуала, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар
Главные тренеры
|Хуан Миха Бикого Обианг
|Патрис Бомель
История личных встреч
|29.03.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|04.02.2012
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|3 : 0