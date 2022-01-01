Баффало Сэйбрз - Тампа-Бэй Лайтнинг 12 Января прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
12 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 12 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Джон Купер
История личных встреч
|26.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|01.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|26.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|08.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|22.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|13.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|30.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|14.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|07.04.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 5