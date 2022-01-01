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Баффало Сэйбрз - Тампа-Бэй Лайтнинг 12 Января прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
12 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз Тампа-Бэй Лайтнинг

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 12 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
СШАДон Гранато
КанадаДжон Купер
История личных встреч
26.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
01.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
26.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Баффало Сэйбрз
09.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 3Баффало Сэйбрз
08.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
22.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 1 ББаффало Сэйбрз
13.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
30.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 4Баффало Сэйбрз
14.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
07.04.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг7 : 5Баффало Сэйбрз

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