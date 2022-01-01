Нэшвилл Предаторз - Колорадо Эвеланш 12 Января прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17729
12 января 2022, среда. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 12 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Джаред Беднар
История личных встреч
|17.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|28.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|01.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 4
|24.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|21.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|28.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|23.04.2018
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|0 : 5
|21.04.2018
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|1 : 2