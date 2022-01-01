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Нэшвилл Предаторз - Колорадо Эвеланш 12 Января прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17729
12 января 2022, среда. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз Колорадо Эвеланш

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 12 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
СШАДжон Хайнс
КанадаДжаред Беднар
История личных встреч
17.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз5 : 2Колорадо Эвеланш
28.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 2Нэшвилл Предаторз
01.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3Колорадо Эвеланш
08.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш9 : 4Нэшвилл Предаторз
24.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз0 : 5Колорадо Эвеланш
21.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш1 : 4Нэшвилл Предаторз
28.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 3Колорадо Эвеланш
08.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш1 : 4Нэшвилл Предаторз
23.04.2018 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Колорадо Эвеланш0 : 5Нэшвилл Предаторз
21.04.2018 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад Нэшвилл Предаторз1 : 2Колорадо Эвеланш

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