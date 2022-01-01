Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинз 12 Января прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
12 января 2022, среда. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 12 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
|Даллас Икинс
|Майк Салливан
История личных встреч
|12.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|29.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|11.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|12.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|18.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|18.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|24.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|03.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|16.10.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|09.02.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2