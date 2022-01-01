Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 12.01.2022
Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
12 января 2022, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 12 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
История личных встреч
|23.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 110
|26.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 107
|24.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 89
|02.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|136 : 140
|12.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 135
|24.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 110
|08.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 120
|04.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|134 : 139
|19.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 107
|09.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 117