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Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 12.01.2022

Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
12 января 2022, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Орлеан Пеликанс Миннесота Тимбервулвз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 12 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
История личных встреч
23.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс96 : 110Миннесота Тимбервулвз
26.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз98 : 107Нью-Орлеан Пеликанс
24.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз96 : 89Нью-Орлеан Пеликанс
02.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз136 : 140Нью-Орлеан Пеликанс
12.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс105 : 135Миннесота Тимбервулвз
24.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз120 : 110Нью-Орлеан Пеликанс
08.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз107 : 120Нью-Орлеан Пеликанс
04.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс134 : 139Миннесота Тимбервулвз
19.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз99 : 107Нью-Орлеан Пеликанс
09.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс122 : 117Миннесота Тимбервулвз

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