Панатинаикос - ЦСКА прямая трансляция 12.01.2022
Стадион: O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл (Афины, Греция), вместимость: 19250
12 января 2022, среда. 22:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 19-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Панатинаикос - ЦСКА, которое состоится 12 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 19-й тур, оно проводится на стадионе: O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл (Афины, Греция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
ЦСКА
Москва, Россия
Главные тренеры
|Димитрис Прифтис
|Димитрис Итудис
История личных встреч
|02.12.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 13
|97 : 77
|14.04.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 34
|93 : 86
|06.11.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 5
|83 : 89
|05.03.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 28
|66 : 97
|03.01.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 17
|102 : 106 ОТ
|15.03.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 26
|77 : 78
|28.12.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 15
|96 : 84
|19.01.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 19
|70 : 75
|25.10.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 3
|81 : 63
|31.03.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 29
|85 : 80 ОТ