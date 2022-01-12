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Панатинаикос - ЦСКА прямая трансляция 12.01.2022

Стадион: O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл (Афины, Греция), вместимость: 19250
12 января 2022, среда. 22:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 19-й тур
Панатинаикос ЦСКА

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Панатинаикос - ЦСКА, которое состоится 12 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 19-й тур, оно проводится на стадионе: O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл (Афины, Греция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
ЦСКА
Москва, Россия
Главные тренеры
Греция Димитрис Прифтис
Греция Димитрис Итудис
История личных встреч
02.12.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 13 ЦСКА97 : 77Панатинаикос
14.04.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 34 ЦСКА93 : 86Панатинаикос
06.11.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 5 Панатинаикос83 : 89ЦСКА
05.03.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 28 Панатинаикос66 : 97ЦСКА
03.01.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 17 ЦСКА102 : 106 ОТПанатинаикос
15.03.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 26 ЦСКА77 : 78Панатинаикос
28.12.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 15 Панатинаикос96 : 84ЦСКА
19.01.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 19 Панатинаикос70 : 75ЦСКА
25.10.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 3 ЦСКА81 : 63Панатинаикос
31.03.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 29 Панатинаикос85 : 80 ОТЦСКА

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