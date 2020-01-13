Биатлон. Кубок мира-2021/22 смотреть онлайн 13.01.2022
Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 6, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 10 км Спринт
13 января 2022, четверг. 16:30 МСК
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Текстовая трансляция
19:23
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки на 10 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Старт запланирован на 16:30 по московскому времени.