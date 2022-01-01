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Вашингтон Уизардс - Орландо Мэджик прямая трансляция 13.01.2022

Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
13 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардс Орландо Мэджик

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Орландо Мэджик, которое состоится 13 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Орландо Мэджик
Орландо
История личных встреч
10.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик100 : 102Вашингтон Уизардс
14.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик92 : 104Вашингтон Уизардс
08.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик116 : 131Вашингтон Уизардс
28.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс113 : 120Орландо Мэджик
27.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс120 : 130Орландо Мэджик
09.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик123 : 89Вашингтон Уизардс
02.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс101 : 122Орландо Мэджик
04.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс120 : 127Орландо Мэджик
18.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик125 : 121Вашингтон Уизардс
14.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс100 : 90Орландо Мэджик

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