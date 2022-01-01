Вашингтон Уизардс - Орландо Мэджик прямая трансляция 13.01.2022
Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
13 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Орландо Мэджик, которое состоится 13 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Орландо Мэджик
Орландо
История личных встреч
|10.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 102
|14.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 104
|08.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 131
|28.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 120
|27.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 130
|09.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 89
|02.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 122
|04.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 127
|18.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 121
|14.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 90