Атланта Хоукс - Майами Хит прямая трансляция 13.01.2022
Стадион: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США), вместимость: 18750
13 января 2022, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атланта Хоукс - Майами Хит, которое состоится 13 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит
Майами
|Очки
|0
|защ
|Дилон Райт
0
|1
|фор
|Джален Джонсон
0
|2
|защ
|Шариф Купер
0
|3
|лёг
|Кевин Хаертер
6
|4
|защ
|Скайлар Мэйс
0
|6
|защ
|Лу Уильямс
0
|7
|фор
|Тимоте Луваву-Кабарро
4
|8
|лёг
|Данило Галлинари
7
|10
|цен
|Горги Дьенг
0
|11
|раз
|Трей Янг
15
|12
|лёг
|Деандре Хантер
13
|13
|защ
|Богдан Богданович
10
|15
|цен
|Клинт Капела
0
|17
|фор
|Оньека Оконгву
2
|18
|лёг
|Соломон Хилл
0
|20
|фор
|Джон Коллинс
10
|22
|защ
|Кэм Реддиш
0
|36
|Justin Tillman
0
|39
|защ
|Крис Клемонс
0
|45
|лёг
|Chaundee Brown Jr.
0
|49
|лёг
|Cameron Oliver
0
|Очки
|0
|защ
|Маркус Гарретт
0
|2
|раз
|Гэйб Винсент
6
|4
|защ
|Виктор Оладипо
0
|5
|раз
|Кайл Гай
0
|7
|раз
|Кайл Лоури
8
|8
|фор
|Маркиф Моррис
0
|9
|защ
|Николас Стаускас
0
|11
|фор
|Кези Окпала
0
|13
|цен
|Эдрис Адебайо
0
|14
|защ
|Тайлер Хироу
18
|15
|Mario Chalmers
0
|16
|фор
|Калеб Мартин
11
|17
|фор
|Пи Джей Такер
10
|21
|цен
|Дуэйн Дедмон
4
|22
|лёг
|Джимми Батлер
0
|24
|фор
|Хейвуд Хайсмит
0
|30
|фор
|Крис Сильва
0
|31
|защ
|Макс Страс
11
|35
|Aric Holman
0
|40
|фор
|Юдонис Хаслем
0
|55
|защ
|Дункан Робинсон
14
|77
|цен
|Омер Юртсевен
4
Главные тренеры
|Нэйт Макмиллан
|Эрик Споэльстра
История личных встреч
|24.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 103
|03.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|80 : 94
|01.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 99
|21.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 124
|11.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 121
|01.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 106
|30.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 97
|05.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 113
|07.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 82
|28.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 115