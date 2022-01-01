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Атланта Хоукс - Майами Хит прямая трансляция 13.01.2022

Стадион: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США), вместимость: 18750
13 января 2022, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Атланта Хоукс Майами Хит

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атланта Хоукс - Майами Хит, которое состоится 13 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит
Майами
Очки
0СШАзащДилон Райт
0
1СШАфорДжален Джонсон
0
2СШАзащШариф Купер
0
3СШАлёгКевин Хаертер
6
4СШАзащСкайлар Мэйс
0
6СШАзащЛу Уильямс
0
7ФранцияфорТимоте Луваву-Кабарро
4
8ИталиялёгДанило Галлинари
7
10СенегалценГорги Дьенг
0
11СШАразТрей Янг
15
12СШАлёгДеандре Хантер
13
13СербиязащБогдан Богданович
10
15ШвейцарияценКлинт Капела
0
17СШАфорОньека Оконгву
2
18СШАлёгСоломон Хилл
0
20СШАфорДжон Коллинс
10
22СШАзащКэм Реддиш
0
36СШАJustin Tillman
0
39СШАзащКрис Клемонс
0
45СШАлёгChaundee Brown Jr.
0
49СШАлёгCameron Oliver
0
Очки
0СШАзащМаркус Гарретт
0
2НигерияразГэйб Винсент
6
4СШАзащВиктор Оладипо
0
5СШАразКайл Гай
0
7СШАразКайл Лоури
8
8СШАфорМаркиф Моррис
0
9КанадазащНиколас Стаускас
0
11НигерияфорКези Окпала
0
13СШАценЭдрис Адебайо
0
14СШАзащТайлер Хироу
18
15СШАMario Chalmers
0
16СШАфорКалеб Мартин
11
17СШАфорПи Джей Такер
10
21СШАценДуэйн Дедмон
4
22СШАлёгДжимми Батлер
0
24СШАфорХейвуд Хайсмит
0
30ГабонфорКрис Сильва
0
31СШАзащМакс Страс
11
35СШАAric Holman
0
40СШАфорЮдонис Хаслем
0
55СШАзащДункан Робинсон
14
77ТурцияценОмер Юртсевен
4
Главные тренеры
СШАНэйт Макмиллан
СШАЭрик Споэльстра
История личных встреч
24.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс118 : 103Майами Хит
03.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит80 : 94Атланта Хоукс
01.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит109 : 99Атланта Хоукс
21.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс129 : 124Майами Хит
11.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит135 : 121Атланта Хоукс
01.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс97 : 106Майами Хит
30.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит112 : 97Атланта Хоукс
05.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит114 : 113Атланта Хоукс
07.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс106 : 82Майами Хит
28.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит113 : 115Атланта Хоукс

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