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Даллас Старз - Сиэтл Кракен 13 Января прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
13 января 2022, четверг. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз Сиэтл Кракен

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Сиэтл Кракен, которое состоится 13 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Сиэтл Кракен
Сиэтл
29СШАврДжейк Эттингер
35РоссияврАнтон Худобин
2ФинляндиязщЯни Хаканпяя
3ШвециязщЙон Клингберг
4ФинляндиязщМиро Хейсканен
5СловакиязщАндрей Секера
20СШАзщРайан Сутер
23ФинляндиязщЭса Линделль
11СШАнпЛюк Гленденинг
12ЧехиянпРадек Факса
14КанаданпДжейми Бенн
16СШАнпДжо Павелски
18АвстриянпМихаэль Раффль
21СШАнпДжейсон Робертсон
24ФинляндиянпРоопе Хинц
25ФинляндиянпЙоэль Кивиранта
40ШвециянпЯкоб Петерсон
91КанаданпТайлер Сегин
64СШАнпТаннер Керо
49КанаданпРетт Гарднер
31ГерманияврФилипп Грубауэр
60КанадаврКрис Дриджер
5КанадазщМарк Джордано
6ШвециязщАдам Ларссон
24КанадазщДжейми Олексяк
28КанадазщКарсон Суси
29КанадазщВинс Данн
3СШАзщУильям Борген
7КанаданпДжордан Эберле
9СШАнпРайан Донато
15КанаданпРайли Шихан
16КанаданпДжаред Макканн
19ШвециянпКалле Йернкрок
21ШвециянпАлександер Веннберг
22СШАнпМэйсон Эпплтон
37КанаданпЯнни Гурд
43СШАнпКолин Блэквелл
72ФинляндиянпЙоонас Донской
90ШвециянпМаркус Юханссон
71СШАнпМакс Маккормик
Главные тренеры
КанадаРик Боунесс
КанадаДэйв Хэкстол

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