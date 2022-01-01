Даллас Старз - Сиэтл Кракен 13 Января прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
13 января 2022, четверг. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Сиэтл Кракен, которое состоится 13 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Сиэтл Кракен
Сиэтл
|29
|вр
|Джейк Эттингер
|35
|вр
|Антон Худобин
|2
|зщ
|Яни Хаканпяя
|3
|зщ
|Йон Клингберг
|4
|зщ
|Миро Хейсканен
|5
|зщ
|Андрей Секера
|20
|зщ
|Райан Сутер
|23
|зщ
|Эса Линделль
|11
|нп
|Люк Гленденинг
|12
|нп
|Радек Факса
|14
|нп
|Джейми Бенн
|16
|нп
|Джо Павелски
|18
|нп
|Михаэль Раффль
|21
|нп
|Джейсон Робертсон
|24
|нп
|Роопе Хинц
|25
|нп
|Йоэль Кивиранта
|40
|нп
|Якоб Петерсон
|91
|нп
|Тайлер Сегин
|64
|нп
|Таннер Керо
|49
|нп
|Ретт Гарднер
|31
|вр
|Филипп Грубауэр
|60
|вр
|Крис Дриджер
|5
|зщ
|Марк Джордано
|6
|зщ
|Адам Ларссон
|24
|зщ
|Джейми Олексяк
|28
|зщ
|Карсон Суси
|29
|зщ
|Винс Данн
|3
|зщ
|Уильям Борген
|7
|нп
|Джордан Эберле
|9
|нп
|Райан Донато
|15
|нп
|Райли Шихан
|16
|нп
|Джаред Макканн
|19
|нп
|Калле Йернкрок
|21
|нп
|Александер Веннберг
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
|37
|нп
|Янни Гурд
|43
|нп
|Колин Блэквелл
|72
|нп
|Йоонас Донской
|90
|нп
|Маркус Юханссон
|71
|нп
|Макс Маккормик
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Дэйв Хэкстол