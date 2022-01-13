Камерун - Эфиопия 13 Января прямая трансляция
Стадион: Пауля Бийя (Яунде, Камерун), вместимость: 60000
13 января 2022, четверг. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Жан Жак Ндала Нгамбо (ДР Конго);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камерун - Эфиопия, которое состоится 13 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Пауля Бийя (Яунде, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Камерун
Эфиопия
Главные тренеры
|Антониу Консейсау
|Вубету Абате