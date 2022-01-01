Нью-Орлеан Пеликанс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 14.01.2022
Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
14 января 2022, пятница. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 14 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
|Очки
|0
|защ
|Диди Лозада
0
|1
|фор
|Зайон Уильямсон
0
|3
|защ
|Джош Харт
12
|4
|защ
|Девонте Грэм
13
|5
|фор
|Херберт Джонс
14
|6
|защ
|Никил Александер-Уолкер
6
|8
|фор
|Наджи Маршалл
5
|9
|цен
|Вилли Эрнангомес
0
|10
|цен
|Джексон Хэйс
13
|12
|лёг
|Гэри Кларк
0
|13
|защ
|Кайра Льюис
0
|14
|лёг
|Брэндон Ингрэм
24
|15
|защ
|Хосе Альварадо
4
|17
|цен
|Йонас Валанчюнас
18
|25
|защ
|Трей Мёрфи
1
|31
|защ
|Томаш Саторански
0
|41
|защ
|Гарретт Темпл
3
|Очки
|0
|защ
|Джей Скрабб
4
|1
|раз
|Реджи Джексон
5
|2
|фор
|Кавай Леонард
0
|4
|защ
|Брэндон Бостон
10
|5
|защ
|Люк Кеннард
0
|7
|защ
|Амир Коффи
5
|8
|фор
|Маркус Моррис
12
|9
|цен
|Серж Ибака
10
|12
|защ
|Эрик Бледсо
3
|13
|лёг
|Пол Джордж
0
|14
|защ
|Теренс Мэнн
15
|15
|Xavier Moon
10
|17
|защ
|Джейсон Престон
0
|20
|фор
|Джастис Уинслоу
0
|33
|фор
|Николя Батюм
6
|35
|фор
|Веньен Габриэль
3
|40
|цен
|Ивица Зубац
6
|45
|защ
|Кен Джонсон
0
|55
|фор
|Айзея Хартенштайн
0
Главные тренеры
|Тайрон Лю
История личных встреч
|30.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 123
|20.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 81
|27.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 103
|15.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 115
|14.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 106
|02.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 103
|18.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 133
|25.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|134 : 109
|15.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|132 : 127
|15.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 121