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Нью-Орлеан Пеликанс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 14.01.2022

Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
14 января 2022, пятница. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Орлеан Пеликанс Лос-Анджелес Клипперс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 14 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Очки
0БразилиязащДиди Лозада
0
1СШАфорЗайон Уильямсон
0
3СШАзащДжош Харт
12
4СШАзащДевонте Грэм
13
5СШАфорХерберт Джонс
14
6КанадазащНикил Александер-Уолкер
6
8СШАфорНаджи Маршалл
5
9ИспанияценВилли Эрнангомес
0
10СШАценДжексон Хэйс
13
12СШАлёгГэри Кларк
0
13СШАзащКайра Льюис
0
14СШАлёгБрэндон Ингрэм
24
15СШАзащХосе Альварадо
4
17ЛитваценЙонас Валанчюнас
18
25СШАзащТрей Мёрфи
1
31ЧехиязащТомаш Саторански
0
41СШАзащГарретт Темпл
3
Очки
0СШАзащДжей Скрабб
4
1СШАразРеджи Джексон
5
2СШАфорКавай Леонард
0
4СШАзащБрэндон Бостон
10
5СШАзащЛюк Кеннард
0
7СШАзащАмир Коффи
5
8СШАфорМаркус Моррис
12
9ИспанияценСерж Ибака
10
12СШАзащЭрик Бледсо
3
13СШАлёгПол Джордж
0
14СШАзащТеренс Мэнн
15
15Xavier Moon
10
17СШАзащДжейсон Престон
0
20СШАфорДжастис Уинслоу
0
33ФранцияфорНиколя Батюм
6
35СуданфорВеньен Габриэль
3
40ХорватияценИвица Зубац
6
45СШАзащКен Джонсон
0
55ГерманияфорАйзея Хартенштайн
0
Главные тренеры
СШАТайрон Лю
История личных встреч
30.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс104 : 123Нью-Орлеан Пеликанс
20.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс94 : 81Лос-Анджелес Клипперс
27.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс120 : 103Лос-Анджелес Клипперс
15.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс135 : 115Лос-Анджелес Клипперс
14.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс111 : 106Нью-Орлеан Пеликанс
02.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс126 : 103Нью-Орлеан Пеликанс
18.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс130 : 133Лос-Анджелес Клипперс
25.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс134 : 109Нью-Орлеан Пеликанс
15.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс132 : 127Лос-Анджелес Клипперс
15.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс117 : 121Нью-Орлеан Пеликанс

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