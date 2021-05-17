Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс прямая трансляция 14.01.2022
Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19718
14 января 2022, пятница. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс, которое состоится 14 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
|Очки
|0
|фор
|Джамайкл Грин
0
|0
|защ
|Маркус Ховард
0
|1
|лёг
|Майкл Портер
0
|3
|защ
|Бонс Хиланд
3
|5
|защ
|Уилл Бартон
7
|6
|лёг
|Рэйджон Такер
0
|7
|защ
|Факундо Кампаццо
3
|9
|защ
|Дэйвон Рид
0
|10
|лёг
|Джеймс Эннис
0
|10
|цен
|Бол Бол
0
|11
|раз
|Монте Моррис
3
|15
|цен
|Никола Йокич
9
|22
|фор
|Зеке Ннаджи
8
|23
|Carlik Jones
0
|25
|защ
|Остин Риверс
0
|27
|защ
|Джамал Маррей
0
|31
|лёг
|Влатко Чанчар
0
|32
|фор
|Джефф Грин
11
|35
|фор
|Пи Джей Дозьер
0
|50
|фор
|Аарон Гордон
5
|Очки
|0
|раз
|Дэмьен Лиллард
0
|1
|защ
|Анферни Саймонс
0
|2
|фор
|Трендон Уотфорд
2
|3
|защ
|Си Джей Макколлум
0
|4
|фор
|Грег Браун
0
|9
|лёг
|Нассир Литтл
11
|10
|защ
|Деннис Смит
10
|11
|лёг
|Ларри Нэнс
0
|16
|фор
|Си Джей Эллеби
3
|17
|защ
|Тони Снелл
2
|21
|фор
|Келджин Блевинс
0
|23
|защ
|Бен Маклемор
5
|24
|лёг
|Норман Пауэлл
0
|27
|цен
|Юсуф Нуркич
6
|33
|фор
|Роберт Ковингтон
0
|40
|фор
|Коди Зеллер
0
Главные тренеры
|Майк Мэлоун
История личных встреч
|24.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 100
|15.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 95
|04.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|115 : 126
|02.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|147 : 140
|29.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|115 : 95
|28.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|115 : 120
|25.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|128 : 109
|23.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|109 : 123
|17.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|132 : 116
|22.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 106