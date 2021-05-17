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Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс прямая трансляция 14.01.2022

Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19718
14 января 2022, пятница. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Денвер Наггетс Портленд Трэйл Блэйзерс

Анонс матча
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс, которое состоится 14 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Очки
0СШАфорДжамайкл Грин
0
0СШАзащМаркус Ховард
0
1СШАлёгМайкл Портер
0
3СШАзащБонс Хиланд
3
5СШАзащУилл Бартон
7
6СШАлёгРэйджон Такер
0
7АргентиназащФакундо Кампаццо
3
9СШАзащДэйвон Рид
0
10СШАлёгДжеймс Эннис
0
10СуданценБол Бол
0
11СШАразМонте Моррис
3
15СербияценНикола Йокич
9
22СШАфорЗеке Ннаджи
8
23СШАCarlik Jones
0
25СШАзащОстин Риверс
0
27СШАзащДжамал Маррей
0
31СловениялёгВлатко Чанчар
0
32СШАфорДжефф Грин
11
35СШАфорПи Джей Дозьер
0
50СШАфорАарон Гордон
5
Очки
0СШАразДэмьен Лиллард
0
1СШАзащАнферни Саймонс
0
2СШАфорТрендон Уотфорд
2
3СШАзащСи Джей Макколлум
0
4СШАфорГрег Браун
0
9СШАлёгНассир Литтл
11
10СШАзащДеннис Смит
10
11СШАлёгЛарри Нэнс
0
16СШАфорСи Джей Эллеби
3
17СШАзащТони Снелл
2
21СШАфорКелджин Блевинс
0
23СШАзащБен Маклемор
5
24СШАлёгНорман Пауэлл
0
27Босния и ГерцеговинаценЮсуф Нуркич
6
33СШАфорРоберт Ковингтон
0
40СШАфорКоди Зеллер
0
Главные тренеры
СШАМайк Мэлоун
История личных встреч
24.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс119 : 100Денвер Наггетс
15.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс124 : 95Портленд Трэйл Блэйзерс
04.06.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Портленд Трэйл Блэйзерс115 : 126Денвер Наггетс
02.06.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Денвер Наггетс147 : 140Портленд Трэйл Блэйзерс
29.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Портленд Трэйл Блэйзерс115 : 95Денвер Наггетс
28.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Портленд Трэйл Блэйзерс115 : 120Денвер Наггетс
25.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Денвер Наггетс128 : 109Портленд Трэйл Блэйзерс
23.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Денвер Наггетс109 : 123Портленд Трэйл Блэйзерс
17.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс132 : 116Денвер Наггетс
22.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс105 : 106Денвер Наггетс

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