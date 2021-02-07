Каролина Харрикейнз - Коламбус Блю Джекетс 14 Января прямая трансляция
Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
14 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 14 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
|80
|вр
|Джек Лафонтен
14:57
|31
|вр
|Фредерик Андерсен
45:03
|22
|зщ
|Бретт Песке
23:07
|25
|зщ
|Итан Бир
15:43
|28
|зщ
|Иэн Коул
21:45
|76
|зщ
|Брэди Шей
22:49
|77
|зщ
|Тони Деанджело
20:08
|7
|зщ
|Брендан Смит
14:37
|11
|нп
|Джордан Стаал
13:49
|16
|нп
|Винсент Трочек
16:16
|18
|нп
|Дерек Степан
12:44
|20
|нп
|Себастьян Ахо
14:32
|21
|нп
|Нино Нидеррайтер
13:30
|24
|нп
|Сет Джарвис
15:55
|37
|нп
|Андрей Свечников
17:21
|71
|нп
|Йеспер Фаст
15:01
|78
|нп
|Стивен Лоренц
14:10
|82
|нп
|Еспери Котканиеми
13:42
|86
|нп
|Теуво Терявяйнен
13:33
|88
|нп
|Мартин Нечас
15:18
|70
|вр
|Йоонас Корписало
00:00
|90
|вр
|Элвис Мерзликин
60:00
|2
|зщ
|Эндрю Пик
22:36
|8
|зщ
|Зак Веренски
22:49
|22
|зщ
|Джейк Бин
15:17
|27
|зщ
|Адам Боквист
21:15
|44
|зщ
|Владислав Гавриков
22:49
|46
|зщ
|Дин Кукан
15:47
|7
|нп
|Шон Курали
11:59
|14
|нп
|Густав Нюквист
16:27
|16
|нп
|Макс Доми
14:23
|28
|нп
|Оливер Бьёркстранд
17:00
|29
|нп
|Патрик Лайне
16:39
|34
|нп
|Коул Силлинджер
13:39
|38
|нп
|Бун Дженнер
17:35
|50
|нп
|Эрик Робинсон
14:11
|52
|нп
|Эмиль Бемстрём
12:51
|59
|нп
|Егор Чинахов
11:25
|96
|нп
|Джек Рослович
13:44
|42
|нп
|Александр Тексье
13:34
Главные тренеры
|Род Бриндамор
|Брэд Ларсен
История личных встреч
|01.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|02.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|26.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|23.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|21.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|19.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|16.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|09.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|07.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6