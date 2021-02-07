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Каролина Харрикейнз - Коламбус Блю Джекетс 14 Января прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
14 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз Коламбус Блю Джекетс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 14 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
80КанадаврДжек Лафонтен
14:57
31ДанияврФредерик Андерсен
45:03
22СШАзщБретт Песке
23:07
25КанадазщИтан Бир
15:43
28СШАзщИэн Коул
21:45
76СШАзщБрэди Шей
22:49
77СШАзщТони Деанджело
20:08
7КанадазщБрендан Смит
14:37
11КанаданпДжордан Стаал
13:49
16СШАнпВинсент Трочек
16:16
18СШАнпДерек Степан
12:44
20ФинляндиянпСебастьян Ахо
14:32
21ШвейцариянпНино Нидеррайтер
13:30
24КанаданпСет Джарвис
15:55
37РоссиянпАндрей Свечников
17:21
71ШвециянпЙеспер Фаст
15:01
78КанаданпСтивен Лоренц
14:10
82ФинляндиянпЕспери Котканиеми
13:42
86ФинляндиянпТеуво Терявяйнен
13:33
88ЧехиянпМартин Нечас
15:18
70ФинляндияврЙоонас Корписало
00:00
90ЛатвияврЭлвис Мерзликин
60:00
2СШАзщЭндрю Пик
22:36
8СШАзщЗак Веренски
22:49
22КанадазщДжейк Бин
15:17
27ШвециязщАдам Боквист
21:15
44РоссиязщВладислав Гавриков
22:49
46ШвейцариязщДин Кукан
15:47
7СШАнпШон Курали
11:59
14ШвециянпГустав Нюквист
16:27
16КанаданпМакс Доми
14:23
28ДаниянпОливер Бьёркстранд
17:00
29ФинляндиянпПатрик Лайне
16:39
34КанаданпКоул Силлинджер
13:39
38КанаданпБун Дженнер
17:35
50СШАнпЭрик Робинсон
14:11
52ШвециянпЭмиль Бемстрём
12:51
59РоссиянпЕгор Чинахов
11:25
96СШАнпДжек Рослович
13:44
42ФранциянпАлександр Тексье
13:34
Главные тренеры
КанадаРод Бриндамор
КанадаБрэд Ларсен
История личных встреч
01.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 7Каролина Харрикейнз
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс1 : 5Каролина Харрикейнз
02.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 1 ОТКоламбус Блю Джекетс
26.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
23.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс0 : 3Каролина Харрикейнз
21.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 3 БКоламбус Блю Джекетс
19.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
16.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз7 : 3Коламбус Блю Джекетс
09.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 2Каролина Харрикейнз
07.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 6Каролина Харрикейнз

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