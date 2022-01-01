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Сан-Хосе Шаркс - Нью-Йорк Рейнджерс 14 Января прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
14 января 2022, пятница. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс Нью-Йорк Рейнджерс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 14 Января 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
33КанадаврЭдин Хилл
36КанадаврЗакари Савченко
6КанадазщРайан Меркли
24СШАзщДжейкоб Мегна
38КанадазщМарио Ферраро
44КанадазщМарк-Эдуар Власик
65ШвециязщЭрик Карлссон
88КанадазщБрент Бёрнс
13СШАнпНик Бонино
11КанаданпЭндрю Кольяно
26СШАнпДжаспер Уэзерби
28ШвейцариянпТимо Майер
39КанаданпЛоган Кутюр
48ЧехиянпТомаш Гертл
57ЧехиянпАдам Рашка
63КанаданпДжеффри Вьель
73КанаданпНоа Грегор
76ШвециянпЙонатан Дален
83СШАнпМэтт Ньето
94РоссиянпАлександр Барабанов
40РоссияврАлександр Георгиев
71СШАврКейт Кинкейд
5СШАзщДжарред Тинорди
8СШАзщДжейкоб Труба
12ШвециязщПатрик Немет
23СШАзщАдам Фокс
55СШАзщРайан Линдгрен
79СШАзщК'Андре Миллер
10РоссиянпАртемий Панарин
13КанаданпАлекси Лафренье
14КанаданпГрег Маккегг
16КанаданпРайан Строум
17СШАнпКевин Руни
20СШАнпКрис Крайдер
24ФинляндиянпКаапо Какко
26СШАнпТимоти Геттингер
47КанаданпМорган Бэррон
72ЧехиянпФилип Хитил
76СШАнпДжонни Бродзински
93ШвециянпМика Зибанеджад
Главные тренеры
КанадаБоб Бугнер
КанадаЖерар Галлан
История личных встреч
04.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 0Сан-Хосе Шаркс
23.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2Сан-Хосе Шаркс
13.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
31.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 4 БНью-Йорк Рейнджерс
12.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2 ОТСан-Хосе Шаркс
26.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
24.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 4Сан-Хосе Шаркс
29.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 4 ОТНью-Йорк Рейнджерс
18.10.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс7 : 4Сан-Хосе Шаркс
19.03.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 1Нью-Йорк Рейнджерс

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