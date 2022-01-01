Сан-Хосе Шаркс - Нью-Йорк Рейнджерс 14 Января прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
14 января 2022, пятница. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 14 Января 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
|33
|вр
|Эдин Хилл
|36
|вр
|Закари Савченко
|6
|зщ
|Райан Меркли
|24
|зщ
|Джейкоб Мегна
|38
|зщ
|Марио Ферраро
|44
|зщ
|Марк-Эдуар Власик
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|88
|зщ
|Брент Бёрнс
|13
|нп
|Ник Бонино
|11
|нп
|Эндрю Кольяно
|26
|нп
|Джаспер Уэзерби
|28
|нп
|Тимо Майер
|39
|нп
|Логан Кутюр
|48
|нп
|Томаш Гертл
|57
|нп
|Адам Рашка
|63
|нп
|Джеффри Вьель
|73
|нп
|Ноа Грегор
|76
|нп
|Йонатан Дален
|83
|нп
|Мэтт Ньето
|94
|нп
|Александр Барабанов
|40
|вр
|Александр Георгиев
|71
|вр
|Кейт Кинкейд
|5
|зщ
|Джарред Тинорди
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|12
|зщ
|Патрик Немет
|23
|зщ
|Адам Фокс
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|10
|нп
|Артемий Панарин
|13
|нп
|Алекси Лафренье
|14
|нп
|Грег Маккегг
|16
|нп
|Райан Строум
|17
|нп
|Кевин Руни
|20
|нп
|Крис Крайдер
|24
|нп
|Каапо Какко
|26
|нп
|Тимоти Геттингер
|47
|нп
|Морган Бэррон
|72
|нп
|Филип Хитил
|76
|нп
|Джонни Бродзински
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
Главные тренеры
|Боб Бугнер
|Жерар Галлан
История личных встреч
|04.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|23.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|13.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|31.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|12.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|26.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|24.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|29.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|18.10.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|19.03.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1