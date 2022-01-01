Свернуть список

Боруссия Д - Фрайбург 14 Января прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
14 января 2022, пятница. 22:30 МСК. Германия - Бундеслига, 19-й тур
Боруссия Д Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Фрайбург, которое состоится 14 Января 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
21.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 2 Фрайбург2 : 1Боруссия Д
06.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 20 Фрайбург2 : 1Боруссия Д
03.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 3 Боруссия Д4 : 0Фрайбург
29.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 24 Боруссия Д1 : 0Фрайбург
05.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 7 Фрайбург2 : 2Боруссия Д
21.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 30 Фрайбург0 : 4Боруссия Д
01.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 13 Боруссия Д2 : 0Фрайбург
27.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 20 Боруссия Д2 : 2Фрайбург
09.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 3 Фрайбург0 : 0Боруссия Д
25.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 22 Фрайбург0 : 3Боруссия Д

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close