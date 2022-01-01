Боруссия Д - Фрайбург 14 Января прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
14 января 2022, пятница. 22:30 МСК. Германия - Бундеслига, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Фрайбург, которое состоится 14 Января 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
|Марко Розе
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 1
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 1
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|4 : 0
|29.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 0
|05.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|2 : 2
|21.04.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|0 : 4
|01.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|2 : 0
|27.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 2
|09.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|0 : 0
|25.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|0 : 3