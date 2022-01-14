Габон - Гана 14 Января прямая трансляция
Стадион: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун), вместимость: 38720
14 января 2022, пятница. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, Группа C. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Габон - Гана, которое состоится 14 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Омниспортс Ахмаду-Аиджо (Яунде, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Габон
Гана
Главные тренеры
|Патрис Невё
|Милован Райевац
История личных встреч
|15.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|2 : 1