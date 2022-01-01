Ньюкасл Юнайтед - Уотфорд 15 Января прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
15 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Уотфорд, которое состоится 15 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|25.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|1 : 1
|11.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 1
|31.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 1
|26.01.2019
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|29.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 1
|03.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 0
|05.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|2 : 1
|25.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 3
|23.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 1
|09.01.2016
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0